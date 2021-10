EUTV inicia as transmissões nesta sexta-feira às 22hs

A EUTV, canal aberto de televisão, inicia suas transmissões nesta sexta-feira, 1º, às 22 horas. O sonho do empresário Yon Moreira, CEO do Surf Gruop, é de levar entretenimento para todo tipo de público. Nesta primeira fase, e em funções de parceria com a Rede Goospel, as transmissões duram quatro horas.

Programas de culinária, turismo, arte, música, esporte, automobilismo, moda, comportamento, life style, estão na grade do mês de outubro da EUTV. As transmissões são sempre das 22hs às 2 hs do dia seguinte.

A EUTV poderá ser assistida diariamente por mais de 70 milhões de habitantes, através do sinal de TV Aberto e TV por Assinatura.

A equipe do novo canal é formada por Ronaldo Tomé (Diretor Geral); Roberto Sanchez (Diretor Operacional); Caique Sardeli (Marketing e Comunicação); Felipe Rueda (Edição e Finalização) e Alfonso Aurin (Consultor Técnico Operacional).