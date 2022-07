Eutelsat confirma interesse na fusão com a OneWeb

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A operadora de satélite Eutelsat confirmou o interesse em se fundir com a OneWeb, rumor que tomou o mercado nos últimos dias. A empresa informa, porém, que ainda não sabe se a operação será realizada.

“Após recentes rumores de mercado, a Eutelsat Communications confirma que se engajou em discussões com seus co-acionistas da OneWeb sobre uma potencial combinação de todas as ações para criar um líder global em conectividade com atividades GEO/LEO complementares”, diz o comunicado.

PUBLICIDADE

De acordo com a Eutelsat, a entidade combinada seria a primeira operadora de satélite multiórbita a oferecer soluções GEO e LEO integradas. Dessa forma, estaria posicionada para atender um mercado de conectividade via satélite que estima valer US$ 16 bilhões até 2030.

Impulso

A OneWeb é dona de uma rede LEO de cobertura global e experimentou um forte impulso nos últimos meses. A empresa pretende fornecer conectividade global a partir de uma constelação de centenas de satélites LEO, com seu serviço previsto para ser totalmente implantado em 2023.

Na semana passada, a Anatel conferiu à Worldvu Satellites o direito de exploração, no Brasil, de sistema de satélites não-geoestacionários OneWeb, pelo prazo de 15 anos. Serão 774 artefatos de baixa órbita que usarão a faixa de frequência 27,5 GHz.

A Eutelsat é acionista da OneWeb desde abril de 2021. Detém 23% do capital social da OneWeb, juntamente com um consórcio de investidores públicos e privados.

De acordo com os termos da transação em discussão, os acionistas da Eutelsat e da OneWeb deteriam, cada um, 50% das ações do grupo combinado.

Qualquer combinação estaria sujeita, entre outras condições, à aprovação da maioria necessária dos acionistas da Eutelsat e ao recebimento de todas as aprovações antitruste e regulatórias relevantes, incluindo investimento estrangeiro.

“Não há garantia de que essas discussões resultarão em qualquer acordo. A Eutelsat informará o mercado assim que houver novos desenvolvimentos”, conclui a empresa, no comunicado.

PUBLICIDADE