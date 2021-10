Eutelsat amplia sua participação acionária na OneWeb

A Eutelsat aumentou para mais de 20% a sua participação na OneWeb, tornando-a o segundo maior acionista da empresa. Em comunicado, a empresa explica que pagou US $ 165 milhões para aumentar sua participação de 17,6 % para 22,9 %, exercendo uma opção de compra de uma parte da última rodada de financiamento que foi acordada quando fez seu investimento inicial de US $ 550 milhões em abril anterior este an

No ano passado, a OneWeb foi retirada do capítulo 11 da concordata por um consórcio liderado pelo governo do Reino Unido, que também incluía a Bharti Airtel — a maior acionista com aproximadamente 30%. Esse projeto de resgate foi de cerca de US $ 1 bilhão. No total, agora está fechando em US $ 3 bilhões em financiamento, à medida que avança com ambições de entrar no mercado espacial comercial.

Na semana passada, a Eutelsat recusou uma abordagem de € 12,10 por ação do fundador da Altice Europe, Patrick Drahi, garantindo que não está interessada em discussões sobre uma possível venda.