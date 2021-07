Europeus criticam WhatsApp por pressionar usuários a aceitarem novos termos

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A BEUC afirmou que as “incessantes” e “invasivas” notificações para que o usuário aceite os novos termos de privacidade minam a livre escolha e que o aplicativo não tem sido transparente quanto a natureza das mudanças

A Organização Europeia do Consumidor (BEUC), ligada à proteção de direitos dos consumidores, criticou a atualização da política de privacidade do WhatsApp que, segundo o órgão, tem pressionado os usuários injustamente. A BEUC enviou hoje, 12, à Comissão Europeia e à rede europeia de autoridades de defesa do consumidor reclamações sobre a nova política e pediu que autoridades de rede e de proteção de dados trabalham na questão em conjunto.

PUBLICIDADE

Juntamente com oito membros, a BEUC classificou as notificações para que os usuários aceitem a nova política como persistente, recorrente e intrusiva. “O conteúdo dessas notificações, sua natureza, timing e recorrência põe uma pressão indevida nos usuários e prejudicam sua livre escolha”, diz. Assim, a política de privacidade violaria a Diretiva da UE sobre Práticas Comerciais Desleais.

As mudanças na política de privacidade do aplicativo anunciadas em janeiro de 2021 preveem o compartilhamento de alguns dados dos usuários com o Facebook e permitem que clientes enviem mensagem para empresas. Segundo a big tech, a conversas pessoais não seriam afetadas e continuariam protegidas. Em junho, o Facebook desistiu de limitar funções para quem não aceitasse a política. Em vez disso, definiu que haveria uma solicitação constante para a permissão.

De acordo com a BEUC, a companhia falhou em comunicar o que significa os novos termos, afirmando que eles são opacos. “É praticamente impossível para o consumidores conseguir um claro entendimento de quais consequências as mudanças do WhatsApp trazem para sua privacidade”, declarou. A ambiguidade é ainda maior em relação à transferência de dados ao Facebook e terceiros.

“O WhatsApp foi deliberadamente vago sobre isso e consumidores estariam expostos a processamento de dados muito mais extensos sem consentimento válido. É por isso que nós estamos convocando as autoridades a tomar decisões rápidas contra o WhatsApp para garantir que o aplicativo respeita os direitos dos consumidores”, afirmou Monique Goyens, diretora geral da BEUC.

A BEUC não entendeu, diz Facebook

Em resposta à BEUC, um porta voz do Facebook comentou que a privacidade e a segurança de chats pessoais não iria mudar. Disse ainda que a atualização não aumenta a capacidade do aplicativo de compartilhar dados com o Facebook.

“A ação da BEUC é baseada em um mal entendido das propostas e efeitos da atualização dos nossos termos de serviço. Nossa recente atualização explica as opções que as pessoas têm para enviar mensagem a um negócio no WhatsApp e fornece transparência sobre como coletamos e utilizamos dados.” (Com assessoria de imprensa e agências internacionais)