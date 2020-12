Europa vai destinar R$ 46 bilhões a programa digital para recuperação da economia

Negociadores do Conselho e do Parlamento Europeu chegaram ontem, 14, a um acordo político provisório para o Programa Digital Europeu. O acordo, que prevê um orçamento de € 7,5 bilhões (cerca de R 46,5 bilhões pelo câmbio atual), visa acelerar a recuperação e levar a transformação digital pelo continente.

O Programa Digital Europeu pretende providenciar financiamento em cinco áreas: supercomputadores; inteligência artificial; cibersegurança; habilidade digitais avançadas; e ampliação do uso de tecnologias digitais pela sociedade e pela economia.

Ainda, ele se volta para reduzir a distância entre a pesquisa e a sua entrega e aplicação na sociedade, com foco, principalmente, em aproximar essas tecnologias de médios e pequenos negócios. O programa faz parte do próximo orçamento de longo prazo da UE, que cobre de 2021 a 2027.

As negociações no trílogo (reunião utilizada no processo legislativo da União Europeia) já foi finalizado. Agora, o Parlamento e o Conselho Europeu precisam aprovar o programa. Caso o Parlamento concorde com a primeira leitura do Conselho, o programa poderá começar a ser implementado em 2021, com a entrada do novo Quadro Financeiro Plurianual.

O Europa Digital irá complementar outros programas da União Europeia. O Horizon 2020, por exemplo, financiou uma nuvem pública para pesquisadores. Já o Instalação Conectando Europa (Connecting Europe Facility) busca promover uma maior infraestrutura digital. (Com assessoria de imprensa)