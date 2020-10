EUA vão usar fundo de apoio internacional para evitar avanço da China em telecom

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Os órgãos do governo estadunidense buscam afastar países emergentes do que seriam “fornecedores não-confiáveis” de redes 5G

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), responsável por um fundo de ajuda humanitária para auxiliar países onde ocorreram catástrofes, uniram forças com o intuito de influenciar o desenvolvimento da tecnologia 5G nos países emergentes.

Os órgãos assinaram um memorando de entendimento, pelo qual se comprometem a implementar o plano nacional de segurança 5G criado pelo governo de Donald Trump em março, cujo foco principal é a segurança dos sistemas 5G.

O objetivo da cooperação entre as agências é afastar os países emergentes, inclusive os da América Latina, de “fornecedores não-confiáveis” e, simultaneamente, estimular a utilização do que seria uma rede 5G “aberta, inter-operável, confiável e segura”.

A medida segue uma política nacional de estimular redução da confiança doméstica de kits vindos de fornecedores chineses, como Huawei e ZTE. Desde abril, com a chegada do Clean Networks programme, os Estados Unidos vêm pressionando aliados a fazerem o mesmo.

Nesse contexto, a FCC ficará responsável por fornecer experts em telecomunicações e lei de espectros a fim de compartilhar informações com membros do governo de países estrangeiros. Também, deverá treinar funcionários do USAID.

A USAID, por sua vez, se comprometeu em prover assistência técnica a governos que solicitarem ajuda para revisar sua políticas de telecomunicações. Além disso, afirmou que irá promover a educação de parceiros do setor privado a respeito de cibersegurança e estabelecerá contato entre fornecedores de open RAN e Estado. A agência possui atividades na América Latina, África, Ásia, Oriente Médio e Europa. (Com imprensa internacional)