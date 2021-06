EUA rescinde bloqueios a transações de Tik Tok e WeChat

PUBLICIDADE

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos hoje, 21, rescindiu as ordens executivas do ex-presidente do país Donald Trump que restringiam transações do Tik Tok e WeChat no país. A decisão passou a valer em 16 de junho de 2020.

O fim dos bloqueios aos aplicativos seguem uma série de retiradas de ordens executivas de Trump que buscavam limitar downloads entre outras transações do WeChat e Tik Tok. Neste mês, o atual presidente Joe Biden publicou o a ordem executiva Protegendo Dados Sensíveis de Americanos de Adversários Estrangeiros.

As novas regras estabeleceram que todas as ordem e regras nesse mesmo sentido deveriam ser rescindidas. O mecanismo, ao mesmo tempo em que exige análise baseada em evidências, afirma que o aumento do uso de softwares e aplicativos ligados à China representam ameaça à segurança dos EUA.

Porém, as determinações de Trump nunca vigoraram e sua administração entrou com recursos judiciais, que foram pausadas com a chegada de Biden a presidência. No entanto, permanece a revisão da segurança nacional do Tik Tok lançado em 2019. (Com agências internacionais)