EUA prepara novo processo contra Google por práticas anticompetitivas

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está preparando um segundo processo contra o Google por monopólio, relatou a Bloomberg. O regulador pretende declarar que a big tech tem abusado de sua dominância nos anúncios digitais.

PUBLICIDADE

O órgão está acelerando sua investigação contra o Google e deve preencher uma ação judicial até o fim deste ano. No entanto, ainda não há uma decisão final e esse prazo pode ser adiado. As investigações contra a plataforma começou ainda no governo de Trump. Na época, o DOJ alegou que o Google fechava acordos de distribuição exclusivos com operadoras e fabricantes de celulares para imobilizar a competição.

Uma fonte da Bloomberg também afirmou que o DOJ continua a investigar a um acordo do Google com o Facebook. A parceria ilegal dos gigantes digitais serviria para manipular os leilões de anúncio on-line.

O Google negou que domina o mercado de anúncios on-line, visto que esse mercado hospeda grandes plataformas como Amazon, ComCast e Facebook. “Nossas tecnologias de publicidade ajudam sites e aplicativos a financiar seu conteúdo, permitem que pequenas empresas cresçam e protegem os usuários de práticas de privacidade exploradoras e experiências de anúncios ruins”, declarou. (Com agências internacionais)