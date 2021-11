EUA vão investir US$ 65 bi em infraestrutura de banda larga

O governo dos Estados Unidos pretende investir US$ 65 bilhões em infraestrutura de internet. O valor faz parte do pacote de investimentos que vem com a Lei de Infraestrutura sancionada pelo presidente do país, Joe Biden, ontem, 15.

A lei destina um pacote de US$ 1 trilhão para infraestrutura, focando nas áreas de energia elétrica, estradas e pontes, carros elétricos e remediação ambiental. O projeto conseguiu ser aprovado em um Congresso dividido. Com isso, o evento de sanção contou com a presença dos dois partidos que dominam a cena política estadunidense, Democratas e Republicanos.

PUBLICIDADE

Do lado da internet, a lei visa atender aos 30 milhões de estadunidenses que vivem em áreas sem infraestrutura de banda larga, problema localizado principalmente nas áreas rurais. A legislação também deverá reduzir os preços do serviço de internet.

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos EUA comemorou a assinatura da lei. “O plano do presidente Biden sancionado hoje faz investimentos históricos para corrigir esse erro antigo: expandir infraestrutura de banda larga, tornando-a mais acessível, e empoderando americanos com habilidades digitais e inclusão”, declarou o comissário, Geoffret Starks.

No Brasil não há no momento projeto de estímulo à construção de infraestrutura, exceto pela emissão de debêntures incentivadas. O leilão 5G, feito em modelo não arrecadatório, prevê a conversão de R$ 47,2 bilhões em investimentos até 2023, equivalente a US$ 8,6 bilhões. O valor ficou abaixo do esperado pelo governo e do previsto para cumprimento das obrigações estabelecidas no leilão. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE