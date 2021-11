EUA encerram primeira fase do leilão de 3,5 GHz com arrecadação de US$ 21,8 bi

O leilão das frequências de 3,5 GHz nos Estados Unidos acumulou US$ 21,8 bilhões, com receita bruta que supera os preços de reserva obrigatórios. A Comissão Federal de Comunicações finalizou a “fase do relógio” do certame ontem, 16. O montante obtido faz da licitação a terceira maior da história dos Estados Unidos atrás apenas do leilão de 3,7 GHz e o AWS-3.

Os licitantes compraram 4.041 das 4.060 licenças disponíveis em 100 MHz de frequência. Na próxima fase, os participantes poderão fazer propostas para blocos específicos de espectro. O órgão afirmou que em breve irá fornecer mais detalhes sobre a fase de atribuição e a lista dos vencedores.

O leilão prevê a venda de 100 MHz da faixa, fracionada em lotes de 10 MHz por distritos definidos pela Federal Communications Commission. Os compradores terão de aceitar termos de compartilhamento do espectro para a oferta da faixa no atacado por ISPs e terão de manter o acesso de órgãos federais que usem o espectro, onde for solicitado. (Com assessoria de imprensa)

