EUA concedem US$600 milhões para testes 5G em bases militares

Entre as empresas selecionadas para implementar os testes estão Ericsson, Nokia e AT&T

Na quinta-feira, 9, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD) anunciou que concederá US$600 milhões para a realização de testes da rede 5G em cinco bases militares do país. Dentre as empresas selecionadas para conduzir as atividades estão Ericsson, Nokia e AT&T. Os testes acontecerão em cinco Bases militares dos estados de Utah, Georgia, Califórnia, Washington e Nevada.

Com isso, o país busca explorar aplicações para tecnologias como AR (realidade aumentada) e VR (realidade virtual), rastreamento de ativos, análise preditiva, autonomia de robôs e drones e compartilhamento dinâmico de espectro. Os enfoques das pesquisas serão divididos entre as bases militares, que terão diferentes objetos entre si.

A AT&T ficará responsável pelos testes de conectividade em Washington, Nevada e Califórnia; já a Ericsson e a Nokia deverão fornecer kits para a base de Utah. Outras empresas que participam da concessão são Federated Wireless, Deloitte Consulting, KPMG, Booz-Allen Hamilton, Key Bridge Wireless e Shared Spectrum Company. Em dezembro de 2019, o Dod lançou os RFP’s (Requests for Proposal) para os testes 5G.

Michael Kratsios, secretário de defesa de pesquisa e engenharia e CTO dos EUA, afirmou que os testes irão aumentar o poder de guerra e, também, a competitividade da economia estadunidense. Para 2021, Kratos contou que há planos de expandir os testes da rede 5G em outras sete bases militares. (Com agência internacional)