Etisalat e Docomo batem recordes de velocidade com agregação de portadora na 5G

Hoje, 8, três empresas anunciaram avanços na conectividade 5G. A Etisalat, empresa de telecomunicação dos Emirados Árabes Unidos (EAU), divulgou ter alcançado a maior velocidade 5G de download já registrada: 9,1 Gbps. Também a NTT Docomo e a Qualcomm afirmaram que entregaram a primeira rede 5G comercial de espectro abaixo do 6 GHz do mundo. Em ambos os casos, as empresa festejaram o uso da capacidade de agregação de portadoras, já existente no 4G, agora aplicado à nova geração móvel.

O teste da Etisalat contou com espectro 2,6 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz e com um protótipo de dispositivo móvel. Contudo, e empresa não revelou as condições dentro das quais o experimento ocorreu. Também não se sabe se foi utilizada uma rede de laboratório ou uma rede comercial.

No dia 19 de novembro deste ano, Nokia, Elisa e Qualcomm também anunciaram um recorde na velocidade 5G. Na ocasião, as empresas informaram que a velocidade do experimento chegou a 8 Gbps em rede comercial.

Já a primeira rede comercial 5G abaixo da banda 6 GHz com agregação de portadoras foi lançada no Japão. As duas empresas afirmaram que entregaram capacidade de download de 4,2 Gbps para clientes da Docomo, a maior velocidade do Japão. Além de ser cliente da Docomo, o usuário que quiser acesso à rede precisará de um dispositivo equipado com o Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System. A Docomo também está envolvida na entrega de conectividade 5G no espectro de 28 GHz, que começou a operar de forma comercial em setembro. (Com agência internacional)