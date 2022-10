Ethevaldo Siqueira é homenageado na abertura da Futurecom

Ethevaldo Siqueira foi homenageado na abertura da Futurecom, maior evento de telecomunicações da América Latina, na noite desta segunda-feira, 17.

O jornalista, precursor na cobertura de tecnologia, morreu no domingo, 16, aos 90 anos, em São Paulo. De acordo com informações da CBN, o comunicador tinha diagnóstico de leucemia e faleceu em decorrência da doença.

Na solenidade de abertura do Futurecom, Hermano do Amaral Pinto Júnior, diretor-geral do evento, se emocionou ao mencionar o Ethevaldo.

“Ele foi um grande amigo de muitos anos, que nos deixou nesse domingo, mas com uma grande história, pioneiro no jornalismo de tecnologia, com entrevistas brilhantes. Muito obrigado, Ethevaldo, por tudo que nos trouxe nesses mais de 70 anos de carreira e que Deus lhe receba com toda sua bondade”, afirmou Hermano, aplaudido pelo auditório.

Ethevaldo Siqueira foi um dos primeiros jornalistas formados na USP, integrante da primeira turma da Escola de Comunicação e Artes, fundada em 1966. Ao longo de sua carreira, atuou em veículos como O Estado de São Paulo, Veja e Rádio CBN.

As reportagens de Siqueira receberam diversos prêmios, entre eles dois Esso, um em 1969 com a reportagem “Eis a São Paulo: Ano 2000”, que fez um panorama de perspectivas de inovação na capital e, o outro em 1978, com a reportagem “O mundo eletrônico dos Anos 80”.

