Estudo revela velocidade média de internet móvel no Brasil

Segundo levantamento do site Minha Conexão, 41.49 Mbps foi a velocidade média de internet móvel no Brasil entre os meses de abril e setembro. A plataforma compilou e analisou cerca de 258 mil dados registrados pelos usuários no período e revelou a velocidade de download, upload e latência nacionais, bem como nas cinco regiões do país.

Na análise regional dos seis meses, o Centro-Oeste teve a melhor média de conexão do período com 44.99 Mbps. O Sul e o Sudeste apareceram logo em seguida com 39.11 Mbps e 38.23 Mbps, respectivamente. Já Norte (29.32 Mbps) e Nordeste (29.19 Mbps) tiveram as piores velocidades do estudo semestral.

Evolução da internet móvel no semestre

O estudo também analisou as variações mensais na qualidade de internet celular durante os seis meses observados pela pesquisa. Em abril, por exemplo, a velocidade média de internet móvel no Brasil era de 29.65 Mbps, enquanto em setembro esse número aumentou para 58.39 Mbps, o equivalente a 96.93% de evolução em qualidade de internet na comparação das medições mensais.

Com 117.63% de crescimento de velocidade média, o Nordeste teve o melhor desempenho regional do país. A região passou de 24.22 Mbps, média mensal em abril, para 52.72 Mbps em setembro. O Centro-Oeste também registrou variação significativa de conexão com crescimento de 105.72%. O Norte, porém, teve o pior crescimento do período, com variação de apenas 34.86%.

Médias de upload e latência móvel no Brasil

Sobre a velocidade de upload móvel, o Brasil registrou média de conexão de 18.07 Mbps no último semestre. Assim como na análise de velocidade de download, o Centro-Oeste foi a região de maior destaque da lista, com média de 19.77 Mbps. O Sudeste (18.29 Mbps) e o Sul (17.81 Mbps) também foram destaques da categoria.

O estudo mostrou valores elevados de ping (latência) móvel no Brasil, que teve média de 66.34 ms no período, mas indica diminuição do tempo de resposta do servidor em todas as regiões do país.

E o 5G?

Já a chegada do 5G ao Brasil pode ter sido um dos principais fatores que contribuíram para a melhoria da internet móvel no país. As mudanças na qualidade de conexão são percebidas principalmente após a data de estreia da nova tecnologia, em julho deste ano.

A quinta geração da internet móvel está disponível em todas as capitais brasileiras. De acordo com o cronograma da Anatel, a previsão é que as redes de frequência 3,5 GHz estejam disponíveis em todo o país até o fim de 2027.

