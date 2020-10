Estudo da PROTESTE demonstra que combos são a opção mais econômica

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

De acordo com a pesquisa, é possível economizar quase R$1 mil por ano a depender do perfil do cliente e dos serviços contratados

Os combos de internet residencial, telefone fixo e TV por assinatura são as melhores alternativas para consumidores que desejam economizar, concluiu um estudo realizado pela PROTESTE (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor).

Na comparação entre diversas opções do mercado, a pesquisa observou que é possível economizar quase R$1 mil anualmente a depender do perfil do cliente e dos serviços contratados. Outra constatação da pesquisa, é que a banda larga é um dos serviços que mais encarece os planos e, por isso, o consumidor deve avaliar criteriosamente suas necessidades de velocidade de internet.

O estudo se baseou em combos que envolviam fidelidade de 12 meses oferecidos nas capitais Rio de Janeiro e São Paulo. Foram avaliados os planos dos níveis básico, intermediário e avançado de quatro operadoras – Net/Claro, Vivo, Tim e Oi.

A pesquisa também levou em conta opções de combos com apenas dois serviços (internet e telefone fixo). Especialistas afirmaram que esses pacotes contribuem para “economizar ainda mais e otimizar o orçamento familiar”. Assim, “um carioca que prefere agilidade na hora de navegar na internet, em vez de muitos canais de TV por assinatura, pode poupar R﹩ 960,96 [por ano] escolhendo um plano intermediário da operadora Oi no lugar de um plano básico da NET Claro”

Outras orientações do PROTESTE que o consumidor deve seguir na hora de fechar o contrato de um combo são solicitar um resumo das principais características, perguntar detalhes das possíveis promoções, se certificar da velocidade do serviço. Além disso, é importante estar atento ao período de fidelidade, às regras e reajustes e às taxas de adesão. (Com assessoria de imprensa)