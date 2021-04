Estratégia de IA do Brasil prioriza projetos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O objetivo é de promover o avanço científico e solucionar problemas concretos do país, identificando áreas prioritárias nas quais há maior potencial de obtenção de benefícios.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação publicou, nesta segunda-feira, 12, a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que define como prioridade projetos de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias e inovações, para o período 2020 a 2023.

O documento estabelece nove eixos de ação: legislação, regulação e uso ético; governança de Inteligência Artificial; aspectos Internacionais; qualificações para um futuro digital; força de trabalho e capacitação; pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo; aplicação nos setores produtivos; aplicação no poder público; e segurança pública. A estratégia segue recomendações recentes da OCDE.

Caberá ao MCTI criar instâncias e práticas de governança para priorizar, implantar, monitorar e atualizar as ações estratégicas estabelecidas na Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial; coordenar e estabelecer as ações que possibilitem a sua implementação e convidar instituições do setor público, privado e da academia para subsidiá-lo nas ações estratégicas definidas.

PUBLICIDADE

Terá ainda de elaborar relatórios de avaliação da implementação das ações estratégicas definidas na Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial; dar publicidade aos relatórios e avaliar a periodicidade de atualização das ações nessa área.