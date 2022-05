Estratégia das operadoras de celular para o sistema financeiro em evento que começa quarta

Dirigentes da TIM, Datora e Algar estarão presentes no Digital Money Meeting que reúne ainda representantes do Banco Central, CVM, BNDEs, bancos, casas de investimento e fintechs.

A estratégia das operadoras de celular e revolução no mercado financeiro que movimenta bancos, fintechs, empresas de tecnologia e do varejo estarão presentes na segunda edição do Digital Money Meeting, congresso virtual que acontece entre os dias 25 e 27 de maio.

Nos três dias de debates, a estratégia das operadoras de celular não podia deixar de ser conhecida e debatida. Assim, na sexta-feira, 27, Renato Ciuchini, VP New Business & Innovation da TIM Brasil, faz uma palestra especial a partir das 14h40. E às 15 horas, reúnem-se para debater o Serviço de Valor Adicionado (SVA) Flávia Pollo Nassif , CEO da DialMyApp Brasil; Rafael Vieira, Diretor de Negócios da Algar Telecom; Renato Ciuchini, VP New Business & Innovation da TIM Brasil e Tomas Fuchs, Ceo da Datora.

Mais de 40 dirigentes de bancos, fintechs e do governo estarão presentes nesses três dias do Digital Money Meeting.

Entre os executivos que estarão presente no primeiro dia, destacam-se o diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Ribeiro Damaso; Alexandre Rangel, Diretor da CVM; Loise Nascimento, Public Policy & Regulatory Manager da Movile; José Luiz Rodrigues, Sócio titular da JLRodrigues & Consultores Associados.

Ainda no primeiro dia, para debater o Open banking para a baixa renda, participam do painel Luigi Iervolino, Diretor e Head CoE Open Finance da Bip; Marc Lahoud, Fundador e CEO da QueroQuitar, Valdir Pereira | Sócio da JLRodrigues & Consultores Associados, e *Genaro Dueire Lins, Sócio e Diretor de Crédito do Open.

A segurança cibernética não poderia deixar de ser tema do Digital Money Meeting, e o Painel sobre este tema acontece a partir das 17h40. Estarão presentes Josemando Sobral, CEO e fundador da Unxpose; Ronaldo Torturella Faria, CTO da Afya Digital Health

*Gastão Mattos, Ceo da Gmattos e Roberto Gallo, Presidente ABIMDE e Diretor Geral da Kryptus.

dia 26

Entre os mais de 40 dirigentes de bancos e outras empresas que estarão presentes no segundo dia, quando o Congresso começa ás 14h40 com a palestra especial de Ricardo Saponara, Head de Fraud & Security Intelligence para América Latina do SAS. Logo depois tem a mesa sobre ESG e seus impactos na economia, onde estão confirmados Antonio Pinheiro Pedro, Secretário Executivo de Mudanças Climáticas do Município de São Paulo; Carolina Gladyer Rabelo, Diretora Jurídica, ESG e Relações Legislativas da ABBC; Bruno Caldas Aranha, Diretor de Crédito Produtivo e Socioambiental do BNDES; Marcelo Pimenta, Head de Agribusiness da Serasa Experian; Renato Fiorini, LA Risk Solutions Manager do SAS e Elias Sfeir, Presidente da ANBC.

Ana Buchaim, Diretora Executiva de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3 será a palestrante especial, quando irá tratar do tema “ESG fazendo a ponte entre boas empresas e bons investidores”, a partir das 16h20.

A partir das 16h40 reconhecidas personalidades de investidores estarão fazendo uma avaliação sobre o ecossistema das startups. Participam do painel Fábio Póvoa, Sócio e investidor líder à frente de Smart Money Ventures; João Kepler, Ceo da Bossanova Investimentos; Pedro Bramont, Diretor de Negócios Digitais do Banco do Brasil; Vinícius Fontes, Líder de Inovação e Ventures na Accenture para a América Latina e João Bezerra Leite , Mentor e Investidor de Fintechs.

Para encerrar o dia, a partir das 17h40, será a vez do painel, Desenvolvimento de Projetos no Open Finance. Participam Ana Paula Cerchiari, Superintendente de Cash e Open Finance no Itaú Unibanco; Albert Morales, General Manager da Belvo; Fernando Tassin, Gerente Meios de Pagamentos na TecBan; Raul Moreira, Coordenador do Comitê de Inovação do Banco Original e Carlos Augusto Oliveira, CEO da Certdox.

dia 27

Depois do Painel que contará com a presença dos dirigentes das operadoras de telecomunicações, o Digital Money Meeting se encerra com a mesa “Como integrar os não bancarizados”, que contará com Caio Belazzi, Fundador e CEO do Alpop; Julián Colombo, Co-fundador CEO da N5; e Marcelo Ramalho | CEO da Provu e Diego Perez, Presidente da ABFintechs.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

