Estella Dantas é confirmada na Secretaria-Executiva do MCom

O nome de Estella Dantas foi confirmado nesta terça-feira, 17, para a Secretaria-Executiva do Ministério das Comunicações. Ela substitui Vitor Menezes, que pediu exoneração do cargo na semana passada. A exoneração de Menezes e a indicação de Dantas para o posto foram publicadas na Diário Oficial da União.

Jornalista formada pela UFRN, em 1994, Estella tem experiência em televisão, portal de notícias e assessoria de comunicação. Foi assessora parlamentar e chefe de gabinete na Câmara dos Deputados de 2009 a 2020. Também atuou como assessora especial nos Correios e na CBTU, foi secretária de Estado de Relações Instituições do Governo do RN (2017-2018). Em junho de 2020, passou a chefiar o gabinete do ministro das Comunicações, Fábio Faria.

PUBLICIDADE

Menezes deixa a Telebras

Integrante do conselho da Telebras por indicação do MCom, Menezes também deixa seu posto de presidente do board da estatal. Ele renunciou hoje ao mandato do Conselho de Administração da empresa. O comunicado de desligamento do Conselho foi feito por carta ao presidente da empresa, Jarbas Valente.

Bacharel em Direito e pós-graduado em Regulação de Telecomunicações, Menezes é servidor de carreira da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e ocupava a presidência do Conselho de Administração da Telebras desde 20 de fevereiro de 2020.

A definição pela ocupação da presidência deverá ser decidida na próxima reunião ordinária do órgão, dia 31 de agosto.