Estella Dantas assume secretaria-executiva do MCom com saída de Vitor Menezes

O secretário executivo- do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, deixou o cargo. Maria Estella Dantas Antonichelli, atual chefe de gabinete do ministro Fábio Faria, assume em seu lugar. Menezes anunciou ele mesmo sua exoneração. Postou sobre sua saída em suas redes sociais, e não disse para onde vai.

“Encerro hoje o meu tempo no Ministério das Comunicações para, após um período de descanso, iniciar um novo ciclo em minha carreira profissional”, escreveu. Nos bastidores, comenta-se que ele irá para a iniciativa privada.

Estella Dantas passou a chefiar o gabinete do ministro das Comunicações em junho de 2020, e tem acompanhado Fabio Faria nas viagens internacionais para o 5G.Mas ela acompanha o ministro há muitos anos, desde a Câmara dos Deputados.

Com um perfil bem mais técnico, Menezes e Estella estavam se desentendendo bastante na condução da Pasta, visto que Estella integra o núcleo duro do governo bolsonarista, ao lado de seu chefe. Comenta-se ainda que Menezes também enfraqueceu-se no ministério, após o rompimento de Gilberto Kassab com governo, de quem era bastante próximo.