Espanha libera entrada de estrangeiros para participar do MWC 2021, mas brasileiros não estão incluídos

O acordo que a GSMA fechou com o ministério do Interior espanhol não inclui brasileiros, uma vez que o Brasil foi considerado um país de risco

Participantes do Mobile World Congress 2021 (MWC), que acontecerá presencialmente em Barcelona, estarão liberados para entrar na Espanha e acompanhar o evento. A decisão resultou de um acordo fechado hoje, 7, entre a GSMA, organizadora do congresso, e o ministério do Interior da Espanha. No entanto, ela não abrange os brasileiros, uma vez que exclui habitantes de países considerados de alto risco, lista da qual o Brasil faz parte.

Brasileiros ainda podem entrar na Europa seguindo a cartilha para países de alto risco. Isso inclui quarentena de dez dias, que podem ser reduzidos para sete dias, em caso de apresentação de teste com resultado negativo para Covid-19. Colômbia e Peru são os outros dois países da América Latina que compõe a lista de alto risco.

PUBLICIDADE

Já aqueles registrados para o MWC 2021 presencial (desde palestrantes, organizadores e parceiros até o público em geral) entrarão na categoria Pessoa Altamente Qualificada, que prevê a entrada de pessoas fora da União Europeia e do Espaço Shengen. Com o intuito de facilitar a entrada na Espanha, o evento irá compartilhar informações dos participantes com as autoridades espanholas.

Os participantes fora da União Europeia ou do Espaço de Schengen deverão realizar a inscrição online. Depois disso, uma Confirmação de Presença será emitida. A GSMA afirmou, em nota, que os participantes deverão levar a esse documento ao entrar em contato com o seu consulado ou autoridade emissora de visto. O participante também deverá levar a Confirmação quando viajar para o MWC 2021.

O acordo entre a GSMA e a Espanha vem um dia após o Brasil, pela primeira vez, chegar a mais de 4 mil mortes em 24 horas, batendo outro recorde de óbitos por dia. Apenas os Estados Unidos haviam alcançado essa marca antes. Com isso, o Brasil soma 337.364 mortes e mais de 13 milhões casos confirmados de Covid-19. (Com assessoria de imprensa)