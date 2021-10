Escolta com drones para Bolsonaro custará R$ 646 mil

A Presidência da República vai adquirir dois drones para usar na segurança presidencial. O valor estimado é de R$ 645,8 mil e as micro e pequenas empresas têm preferência no pregão. Os equipamento vão capturar imagens do público que comparece aos eventos com presença de Jair Bolsonaro.

De acordo com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela aquisição, a possibilidade de se fazer observações prévias do público antes da aproximação da autoridade e o monitoramento dos eventos “contribui sobremaneira como dissuasão a quaisquer pessoas mal-intencionadas”.

Destaca ainda, que a segurança da autoridade isolada, mesmo em atividade privada, também requer cuidados especiais. Assim, “o emprego de meios eletrônicos como o ora solicitado, constitui-se em ferramenta útil de antecipação e prevenção”. O pregão está sendo feito no site Compras.gov.br. A abertura das propostas está prevista para o dia 29 deste mês.