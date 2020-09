Ericsson vai às compras para complementar ofertas corporativas

A fabricante de equipamentos para redes Ericsson anunciou hoje, 17, que comprou a companhia norte-americana Cradlepoint, especializada em redes móveis privadas, por US$ 1,1 bilhão. Com a aquisição, a gigante sueca espera crescer sua participação no mercado de redes móveis 5G privadas.

A Cradlepoint se tornará subsidiária, mas seguirá funcionando com marca própria. Os funcionários serão mantidos e a sede continuará nos EUA. A empresa integrará a divisão de Tecnologia e Novos Negócios da Ericsson.

A estimativa é que a compra seja concluída até o final do ano. O valor de US$ 1,1 bilhão será todo pago em dinheiro, no fechamento do negócio – sem qualquer troca de ações.

Em 2019, a Cradlepoint registrou receitas de US$ 137 milhões, com margem bruta de 61%. Segundo a Ericsson, a compra vai diminuir em 1% as margens do grupo em 2021 e 2022, mas depois disso começam a vir os resultados positivos. As metas até lá ficam inalteradas.

O CEO da Ericsson, Börje Eckholm, afirmou que a compra complementa muito bem os produtos da Ericsson. A ideia é que as operadoras, clientes das Ericsson, sejam as revendedoras das soluções corporativas viabilizadas pelos produtos da Cradlepoint.

A Cradlepoint foi fundada em 2006 e tem 650 funcionários. A empresa tem escritório nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, e um centro de pesquisa no Vale do Silício, na Califórnia (EUA). O modelo de negócio envolve a assinatura de serviços em nuvem e de hardware, assistência e treinamento. Ambas as empresas já eram parceiras comerciais há mais de uma década.