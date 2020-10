Ericsson registra lucro de US$ 640 milhões no 3º trimestre

Resultado positivo foi derivado da demanda na China por redes móveis de quinta geração. Companhia terminou setembro com 112 contratos 5G no mundo.

A Ericsson divulgou hoje, 21, os resultados financeiros do terceiro trimestre. No período, a companhia registrou lucro equivalente a US$ 640 milhões, ante o prejuízo registrado um ano antes. As receitas cresceram 1%, para US$ 6,59 bilhões.

O bom desempenho se deveu ao avanço da companhia em território Chinês. No país, a Ericsson fechou contratos 5G e já registra saldo positivo em todos, afirmou na divulgação dos resultados. Até o momento, no mundo, a fabricante fechou 112 contratos de fornecimento em redes de quinta geração. Desse total, 65 redes já foram lançadas comercialmente e estão em operação.

PUBLICIDADE

O nordeste asiático, onde fica a China, registrou expansão de receitas de 49% na comparação com o terceiro trimestre de 2019. No resto da Ásia e na Oceania, a empresa cresceu 11%. Na América do norte, o avanço foi de 6%.

O mesmo não aconteceu, porém, na América Latina, onde houve encolhimento de 1%, ou no Oriente Médio e África, onde a retração foi de 3%. Na América Latina, as vendas caíram em função da forte incerteza econômica trazida pela pandemia de covid-19.

Previsões

A Ericsson divulgou ainda previsões para os mercado mundiais. O consumo global de equipamentos de redes móveis vai crescer 8% neste ano, porcentual maior que a estimativa anterior de 4%. Quem vai capitanear este crescimento será a China, onde as compras vão aumentar 33%. Sem China, as vendas ficarão nos mesmos patamares mundo afora. A projeção é da consultoria Dell’Oro.