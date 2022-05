Ericsson passa por reestruturação e muda equipe de executivos

A Ericsson anunciou nesta quarta, 18, uma reestruturação global da empresa, incluindo mudanças na equipe de executivos. A decisão é uma das estratégias para crescimento da fabricante sueca de equipamentos para redes.

Uma das ações é a criação de uma nova área de negócios com foco em nuvem e serviços, que vai ficar sob o comando de Per Narvinger. Ele chefiará a unidade e será membro da Equipe Executiva da Ericsson.

Outra nova área de negócios criada tem foco nas soluções sem fio (produtos wireless). George Mulhern foi nomeado chefe da unidade e também será membro da Equipe Executiva.

Com o intuito de “simplificar e digitalizar as formas gerais de trabalho”, a Ericsson montou ainda um novo Grupo de Operações Globais. O comando da unidade ficará com Moti Gyamlani, que igualmente passará a integrar a Equipe Executiva.

Entra e sai

Arun Bansal, , responsável por várias regiões, inclusive a América Latina, Jan Karlsson e Peter Laurin deixarão a equipe executiva.

George Mulhern passa a ser vice-presidente sênior e chefe da área de negócios de soluções sem fio corporativas, e será membro da equipe executiva da Ericsson. Mulhern é atualmente CEO da Cradlepoint.

Åsa Tamsons seguirá em sua função de vice-presidente sênior e chefe da área de negócios de tecnologias e novos negócios. Segundo comunicado da empresa, a unidade sob comando de Tamsons continuará a se concentrar no desenvolvimento de novas soluções de negócios para acelerar o crescimento nos negócios principais e corporativos da Ericsson.

Essa nova estrutura do Grupo Ericsson entrará em vigor em 1º de junho de 2022.

Como fica

Após a reformulação da estrutura, o Grupo Ericsson terá os seguintes segmentos:

Software e Serviços em Nuvem (correspondente aos antigos Serviços Digitais e Serviços Gerenciados)

Segmento Empresarial (Soluções e Tecnologias Sem Fio Empresarial e Novos Negócios). Após a conclusão da aquisição, a Vonage formará uma área de negócios separada incluída neste segmento.

Segmento Outros (incluindo negócios de mídia e não recorrentes).

A nova estrutura de relatórios do segmento será aplicada a partir do terceiro trimestre de 2022. As informações financeiras atualizadas para novos segmentos para 2020 – 2022 serão publicadas em setembro de 2022, antes do relatório trimestral do terceiro trimestre.

