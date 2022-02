Ericsson lança soluções para 5G com foco na economia de energia

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Principal lançamento é o Radio 4490, de banda dupla, que proporciona consumo de energia 25% menor e tem menor peso em comparação com o produto atual

A Ericsson anunciou sete lançamentos que fortalecem seu portfólio de rede de acesso por rádio (RAN) com soluções que atendem à implementação do 5G. Segundo a empresa, as novas soluções proporcionarão economias de energia consideráveis e aumentos de capacidade de até dez vezes.

O principal lançamento é o Radio 4490, de banda dupla, que proporciona consumo de energia 25% menor e tem menor peso em comparação com o produto atual. Esse tipo de rádio é compatível com a maioria dos sites de rádio em todo o mundo, pois suporta as principais bandas FDD (Frequency Division Duplex) usadas por muitos provedores de serviços para sua implantação 5G.

Sai também 4490 HP, uma versão de alta potência do novo rádio de banda dupla, que permite até 50% mais potência de saída em comparação com os rádios atuais. Os dois novos rádios aplicam resfriamento passivo, o que reduz ainda mais o consumo de energia, pois não são necessários ventiladores. Eles também estão prontos para Cloud RAN.

As adições de portfólio incluem antenas passivas ativas compactas, rádios Massive MIMO ultraleves e de alta capacidade, e recursos de software para economia de energia e desempenho 5G aprimorado

Um exemplo é o 64T/R Massive MIMO AIR 6428, fácil de instalar para banda média, com largura de banda de 400MHz para compartilhamento de RAN.

A Ericsson, que recentemente se uniu a Claro, Embratel e USP para a formação de um ecossistema de inovação que vai trabalhar com foco no desenvolvimento conjunto de aplicações para os segmentos de Smart Cities e IoT, também coloca no mercado a Antena 4602 multibanda altamente integrada. A peça tem apenas 398 mm de largura e é projetada para melhor durabilidade de carga de vento.

Outra solução é o Coverage Boost, um software de agregação de operadora 5G que oferece alcance 60% mais amplo para TDD de banda média, em comparação com conectividade dupla. Suporta plataformas RAN Compute e Cloud RAN.

“Continuamos a desenvolver nosso portfólio de RAN com mais soluções para redes 5G inteligentes, finas e sustentáveis. Nossas inovações mais recentes otimizarão ainda mais os sites 5G para implantações específicas e de Cloud RAN”, diz Per Narvinger, chefe de redes de área de produtos da Ericsson.

