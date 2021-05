Ericsson lança solução voltada para segurança de funcionários na indústria 4.0

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Ericsson, juntamente com a Mobilaris e a Sigma Connectivity, lançou uma solução para aumentar a segurança dos profissionais na indústria 4.0 a partir da combinação entre 5G e tecnologias IoT. Os Dispositivos 5G da Mobilaris oferecem gatilhos de proximidade e alertas de colisão nas fábricas.

O sistema emprega sensores, monitoramento e posicionamento em tempo real de pessoas, veículos e objetos em movimento. Acoplado na roupa do funcionário, o sensor também reage a emissões de gás, nível de umidade, pressão barométrica e temperatura. A solução já está disponível e possui certificação na Europa, América do Norte e Austrália.

PUBLICIDADE

O dispositivo é baseado no mais recente design de IoT celular da Ericsson, Ardesco, e é equipado pela plataforma IoT Acelerator, também fornecido pela sueca. Com a ajuda da empresa de design Sigma Connectivity, a Mobilaris acelerou seu tempo de colocação no mercado e industrializou seu dispositivo.

“Este trabalho com Mobilaris demonstra o poder da colaboração para trazer dispositivos IoT celulares para o mercado que impactam positivamente as indústrias e a segurança das pessoas”, afirmou Kyle Okamoto, gerente geral da Ericsson IoT. (Com assessoria de imprensa)