Ericsson lança solução para tornar redes 5G inteligentes

A Ericsson lançou a solução Função de Análise de Dados de Rede (NWDAF), baseado em dados inteligentes com capacidade de aprendizagem. O NDWAF consegue obter os dados certos para alimentar os modelos de inteligência artificial e machine learning. O objetivo do produto é tornar o núcleo da rede 5G inteligente.

A solução contribui para operabilidade de rede ao providenciar insights que ajudam provedores a identificar e resolver problemas na rede, bem como tomar decisões. Com isso, a empresa pode fazer recuperação de dados, processamento analítico, geração de insights e tomada de ação de forma automatizada.

A NWDAF reduz até 45% do OPEX e CAPEX se comparado com outras implementações de NWDAF com exposição de evento, diz a empresa. O desenvolvimento do produto teve como base testes com softwares da Ericsson e a ferramenta Expert Analytics (EEA).

Integrado ao modo dual de núcleo 5G de nuvem nativa da empresa, o NWDAF é uma arquitetura de microsserviços. A solução está dentro dos padrões do Release 17 do 3GPP, definindo uma arquitetura analítica de rede distribuída em que a interferência e treinamento e o repositório de dados são separados. (Com assessoria de imprensa)