Ericsson foi escolhida pela AT&T para acelerar expansão 5G

Fabricante vai participar também do lançamento do 5G Standalone pela operadora e terá como base a arquitetura RAN centralizada de próxima geração

A AT&T fechou um acordo de cinco anos com a Ericsson para acelerar a expansão do 5G. Essa transação prevê a implantação do serviço no espectro de banda C adquirido pela operadora assim como o lançamento do 5G Standalone. A solução utilizada pela fabricante terá o Ericsson Radio Sistem, que inclui o Advanced Antenna System, o Advanced Ran Coordination e Carrier Agregation.

“Este último contrato fornece o caminho para implantarmos a arquitetura RAN centralizada de próxima geração da Ericsson, habilitada pelo Fronthaul Gateway, com a capacidade de suportar melhorias futuras de rede, como a evolução para Cloud RAN. ” afirmou o presidente da AT&T Network Engineering and Operations, Scott Mair.

Ericsson Cloud RAN é uma solução de software nativa da nuvem que lida com a funcionalidade de computação na Radio Access Network (RAN). Complementa as tecnologias existentes no domínio RAN e permite a adoção de práticas líderes para se tornarem uma base para a abertura, permitindo a inovação em 5G. A plataforma permitirá que os provedores de serviços de comunicação evoluam continuamente em direção a tecnologias nativas da nuvem e arquiteturas de rede aberta para atender à demanda por mais flexibilidade de implantação.