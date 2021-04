Ericsson fecha parceria com TÜV Rheinland

A Ericsson fechou uma parceria com a TÜV Rheinland, empresa de fornecimento de serviços técnicos, para a cooperação dentro do novo ecossistema Ericsson Device Hub (EDH). As empresas pretendem oferecer aos fabricantes de produtos de rádio e telecomunicações serviços relacionados ao lançamento de novos produtos no mercado global.

A TÜV Rheinland irá apoiar a realização de testes regulatórios e tecnológicos e a certificação de produtos. Os clientes da companhia poderão realizar testes de dispositivos em várias modulações de rede de acordo com os padrões 3GPP. Assim, novos equipamentos poderão funcionar com ambientes de rede 4G e 5G, mesmo em espaços de rede diferentes, o que complementa a oferta da TÜV Rheinland de quinta geração. Neste ano, a inscrição e o uso do ecossistema EDH são gratuitos.

“O Ericsson Device Hub é uma iniciativa única para fabricantes de dispositivos baseados em comunicação de banda larga móvel. O ecossistema vai muito além dos smartphones, incluindo dispositivos para missão crítica e para a indústria 4.0” afirmou Leandro Montesdeoca-Henriquez, chefe de Teste de Dispositivos e Rede da Ericsson. (Com assessoria de imprensa)