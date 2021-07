Ericsson e Verizon fecham contrato de US$ 8,3 bi no 5G

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Ericsson fornecerá rede 5G, inclusive com tecnologia DSS, para a operadora norte-americana, ao longo de “vários anos”.

A fabricante sueca Ericsson anunciou hoje, 16, que foi contratada pela operadora norte-americana Verizon para ser uma das fornecedoras de equipamentos para rede 5G. O acordo alcança US$ 8,3 bilhões (equivalente a R$ 42 bilhões ao câmbio atual).

Segundos a companhias, o acordo prevê entregas ao longo de vários anos. A Ericsson deverá implementar equipamentos de rede 5G na banda C, em ondas baixas e milimétricas.

PUBLICIDADE

Os rádios deverão ter capacidade MIMO, que utilizada múltiplas antenas de recepção e emissão de sinal, acelerando a transmissão de dados. O foco do contrato reside em melhorar a cobertura de ultra banda larga da Verizon, o desempenho da rede e a experiência dos usuários.

Além do MIMO, a Ericsson vai fornecer equipamentos com tecnologia DSS, de compartilhamento de espectro, e sistemas “Cloud RAN”, de virtualização da rede de acesso celular. Os rádios são da linha Ericsson Radio System. O software para gestão dessa rede também está no pacote.