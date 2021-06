Ericsson e Google Cloud juntos no 5G

Ericsson e Google Cloud vão desenvolver de forma conjunta soluções de ponta para nuvem e 5G com o intuito de ajudar os provedores de serviços de comunicação (CSPs) na transformação digital e no desbloqueio de novos casos de uso corporativo e de consumo. O anúncio da parceria foi feito nesta terça, 29.

No mundo todo, os setores com presença de ponta – incluindo provedores de serviços de comunicação, varejistas, fabricantes, empresas de transporte, saúde e provedores de mídia / entretenimento – enfrentam pressões para construir mais negócios digitalizados e novas experiências digitais para seus clientes, o que incentivou a união das duas empresas.

O trabalho conjunto está sendo feito no Silicon Valley D-15 Labs da Ericsson, um centro de inovação de última geração onde soluções e tecnologias avançadas podem ser desenvolvidas e testadas ao vivo , como plataformas 5G multicamadas.

A Ericsson e o Google Cloud já concluíram a integração funcional do Ericsson 5G no Anthos para permitir casos de uso remoto e local de telecomunicações para CSPs e empresas. Como parte da parceria, as duas também estão testando aplicativos corporativos na extremidade em uma rede ativa com a TIM, na Itália.

O projeto, que automatizará as funções da rede 5G principal da TIM e dos aplicativos baseados em nuvem, usará a infraestrutura Telco Cloud, da TIM, as soluções Google Cloud e a rede principal 5G da Ericsson, além de outras tecnologias complementares.

As ofertas conjuntas ajudarão as empresas nos setores automotivo, transporte, manufatura e outros a melhorar a eficiência e diminuir a latência, trazendo a conectividade para perto de suas localizações físicas.

“5G é uma plataforma de inovação poderosa. Combinado com recursos de nuvem de ponta, o 5G tem o potencial de acelerar a transformação digital de praticamente qualquer setor da indústria ou sociedade. Estamos entusiasmados com nossa parceria com o Google Cloud à medida que nos envolvemos com nossos clientes para aproveitar nossos recursos combinados para resolver os desafios de negócios do mundo real para o benefício dos consumidores, empresas e sociedade em geral”, afirma Niklas Heuveldop, presidente e chefe da Ericsson North America, em comunicado sobre a união comercial.

Para Thomas Kurian, CEO da Google Cloud, “as organizações têm uma grande oportunidade de transformar digitalmente seus negócios com recursos 5G e de nuvem, como inteligência artificial.”