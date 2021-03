Ericsson não enviará executivos ao MWC presencial

Após a GSMA confirmar que o Mobile Word Congress (MWC) 2021 será presencial, a Ericsson declarou que não irá participar do evento. A empresa argumentou que é sua “prioridade máxima assegurar a saúde e a segurança de seus funcionários” diante da pandemia de Covid-19. A empresa inteira está em regime de home office, no mundo inteiro, até 31 de maio pelo menos.

O MWC é o maior evento mundial de tecnologia para dispositivos móveis e deverá acontecer entre 28 de junho e 1º de julho deste ano em Barcelona, com uma previsão de até 50 mil participantes. Inicialmente, o MWC estava marcado para este mês, mas foi adiado para o final de junho por conta do aumento dos casos de Covid-19 na Europa.

Os participantes do evento deverão apresentar comprovante negativo para coronavírus e repetir o teste a cada 72 horas antes. Além disso, haverá rastreamento de contatos, novo design para os restaurantes, monitoramento da lotação e aumento da quantidade de equipes médicas disponíveis. Será obrigatório o uso da máscara e do isolamento social.

“A companhia acredita que, à medida que os programas de vacinação avancem no mundo inteiro, será possível retomar a participação normal em eventos físicos futuros”, afirmou a Ericsson em nota. No lugar da presença no evento, a companhia seguirá promovendo eventos próprios, batizados de Ericsson Unboxed. (Com assessoria de imprensa)