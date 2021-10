Equinix lança primeiro data center de hiperscala da América em SP

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Localizado na região metropolitana de São Paulo, o SP5x terá capacidade de até 14,4 MW em sua fase final, com o objetivo de atender os maiores provedores de cloud do mundo

A Equinix, empresa de infraestrutura digital, inaugura hoje, 4, seu primeiro data center de hiperescala nas Américas e o sétimo data center no Brasil. O SP5x está localizado em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo, ao lado do data center SP3 International Business Exchange.

O novo data center tem capacidade de aproximadamente 5 megawatts (MW) em sua primeira fase. Deverá fornecer potência de 14,4 MW quando concluídas todas as fases. O investimento total até a finalização do data center corresponde a cerca de US$ 116,4 milhões.

PUBLICIDADE

O SP5x é um dos 32 data centers xScale planejados de forma global na joint venture com o GIC (fundo soberano de Cingapura). O investimento corresponde ao valor de US$ 6,9 bilhões e presença em países das Américas, Europa e Ásia-Pacífico. Na região, outros dois xScale estão previstos em São Paulo, além de um na Cidade do México.

Segundo nota da Equinix, os data centers xScale diferem dos tradicionais por atacado em dois aspectos. Eles estão próximos e conectados às instalações de varejo da Equinix via fibra. Isso possibilita oferecer melhor performance e latência aos clientes nos data centers Equinix IBX vizinhos.

“O SP5x está estrategicamente localizado dentro do nosso campus de São Paulo, conectado aos ricos ecossistemas digitais e de negócios dentro dos nossos quatro data centers Equinix IBX existentes”, afirmou o presidente da Equinix Brasil, Eduardo Carvalho.

A linha XScale visa atender às necessidades de implantação de carga de trabalho de um grupo específico de empresas de hiperescala. Isso inclui os maiores provedores de serviços de cloud do mundo.Essas instituições exigem grandes quantidades de espaço e energia para suportar a expansão de milhares de servidores para cloud, analytics de big data ou tarefas de armazenamento.

Os maiores provedores de cloud globais, incluindo Alibaba Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud e Google Cloud, contam com a plataforma Equinix. À medida que essas empresas continuam a crescer e se expandir globalmente, precisam de maior escala de computação e cache de edge. (Com assessoria de imprensa)