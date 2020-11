Equinix lança ponto de troca de tráfego no Rio de Janeiro

Equinix anunciou hoje, 05, a expansão de oferta de peering aos seus dois data centers localizados no Rio de Janeiro. A cidade é o segundo maior ponto de troca de tráfego do Brasil, com mais de 300 participantes do IX.br. Com o lançamento, a Equinix espera ser um serviço de redundância para estes usuários.

O PIX (ponto de interconexão) central do IX.br no estado está localizado no IBX RJ1, da própria Equinix. O Equinix IX conta com portas de 1, 10 e 100 Gpbs, VLAN privada, multi-lateral peering exchange (MLPE), blackholing remoto, garantia de disponibilidade SLA, infraestrutura totalmente redundante e suporte especializado NOC (network operations center) 24/7.

Os clientes podem visualizar suas operações por meio de um portal. Nele, estarão disponíveis informações do tráfego de rede, relatórios detalhados e monitoramento da performance entre os locais de peering. A plataforma está disponível em mais de 30 regiões metropolitanas em todo o mundo, inclusive em São Paulo.

Segundo a empresa, o IX viabiliza a conexão direta com mais de 1.800 operadoras, 2.900 provedores de serviços de cloud e TI. (Com assessoria de imprensa)