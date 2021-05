Equinix fornecerá data centers para conectar cabo Malbec

A Equinix, empresa de infraestrutura digital, irá fornecer serviços de data center para a Globonet, com o intuito de conectar o sistema de cabo submarino Malbec entre Brasil e Argentina. A GlobeNet, responsável pela implementação do cabo, selecionou os data centers International Business Exchange Equinix SP2 e SP4, em São Paulo, para implantar POPs adicionais no Brasil.

Com mais de 26 mil km, o cabo Malbec promete dobrar a capacidade de conectividade disponível para a Argentina. Ele irá conectar a Argentina com o Brasil, os Estados Unidos, as Américas e Europa. O cabo aproveitará o Spatial Division Multiplexing (SDM), bem como a última geração de repetidores e transponders.

A expectativa é de que o Malbec melhore a confiabilidade e a resiliência dos provedores de serviços de Internet. De acordo com estimativas da NERA Economic Consulting, o novo cabo aumentará a penetração da Internet na Argentina em 6% e no Brasil em 3%.

“Há um tráfego de comunicações significativo entre Brasil e Argentina, duas das maiores economias da América Latina, e esse tráfego continuará crescendo nos próximos anos” afirmou Eduardo Carvalho, presidente da Equinix no Brasil.

A empresa já foi selecionada como parceira de interconexão em cerca de 40 projetos de cabos submarinos. Dentre um dos futuros projetos, a Angola Cables tem como elegíveis data center da Equinix no Rio de Janeiro e São Paulo para implementar seu serviço Global Data Centers Interconnection (GDI). Ele permite que empresas no anel transatlântico se conectem umas as outras de forma direta. (Com assessoria de imprensa)