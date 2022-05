Equinix compra quatro data centers no Chile

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Equinix anunciou nesta terça, 3, a conclusão da compra de quatro data centers no Chile, todos da Empresa Nacional de Telecomunicações S.A. (Entel), uma das principais provedoras de telecomunicações chilenas. A negociação incluiu ainda um acordo para adquirir um data center adicional no Peru, também da Entel.

O valor dos cinco data centers é de aproximadamente US$ 735 milhões.

As cinco instalações geram aproximadamente US$ 55 milhões de receita anual, e representam um múltiplo de compra de aproximadamente 23x EV / 2021 EBITDA ajustado, incluindo as despesas de SG&A da Equinix.

Expansão e localização

Com os novos data centers, a Equinix, que em 2021 lançou o primeiro data center de hiperscala nas Américas, expande para cinco países sua atuação na América Latina: Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. A empresa opera 16 data centers IBX em sete áreas metropolitanas.

Os quatro data centers adquiridos no Chile ficam na área metropolitana de Santiago. O espaço na Ciudad de los Valles, que possui dois data centers com aproximadamente 15.700 metros quadrados brutos combinados, é o maior site de data centers de colocation da capital chilena, com amplas oportunidades de expansão.

Já o site no centro de Santiago possui aproximadamente 4.000 metros quadrados. É uma instalação densa de rede adjacente à Torre da Entel, uma importante instalação de Internet Exchange próxima da prefeitura.

A quarta instalação tem aproximadamente 2.800 metros quadrados e fica em Longovilo. É estrategicamente localizada longe do centro da cidade para atender às necessidades de backup e recuperação de desastres dos clientes, incluindo instituições financeiras.

Já o data center no Peru tem aproximadamente 1.400 metros quadrados e fica em Lima.

Transferência de mão de obra

Pelos termos do acordo, aproximadamente 100 colaboradores e contratados da Entel devem se tornar colaboradores ou contratados da Equinix. Além disso, mais de 100 clientes da Entel que operam atualmente dentro dos quatro data centers se tornarão clientes da Equinix, com mais de 75 deles representando novos clientes.

Segundo a Equinix, os clientes adquiridos compreendem uma diversidade de setores e incluem mais de 20 operadoras (NSPs) e um forte ecossistema de serviços financeiros, com os principais participantes locais e globais.

