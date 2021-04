Entrega a melhor conexão

Algar Telecom 2º Lugar Categoria Fornecedores de Soluções IoT Produto inovador: Solução IoT Multi-connect

Por José Norberto Flesch

Foi pensando em resolver problemas de conectividade que a Algar Telecom, de Uberlândia (MG), criou a Solução IoT Multi-Connect – Solução de Conectividade Inteligente. O produto é um chip que reduz problemas de indisponibilidade de conectividade para serviços e devices IoT.

“O chip multi-connect consegue identificar qual rede móvel em diversas tecnologias está disponível e selecionar a que tem a melhor conexão”, explica Zaima Milazzo, presidente do Brain, centro de inovação criado pela Algar Telecom. “É importante lembrar que a conexão mais adequada não trata somente do melhor sinal da antena presentado no dispositivo, mas, na verdade, de um conjunto de informações cruzadas como, por exemplo, informações operacionais do serviço, o custo da rede e a necessidade de consumo de dados”, continua Zaima.

A ideia é que o cliente tenha menos custos com isso. Segundo Zaima, o cliente que adquire o produto pode reduzir custos indiretos desta indisponibilidade, como, por exemplo, chamadas na central de atendimento por problemas de conectividade. Adicionalmente, possui um monitoramento inteligente e constante do SIMCARD e os dispositivos monitorados, além de gerar indicadores e dashboard para melhorar o negócio do cliente, seja ele do mercado de adquirência, rastreamento, transportes e logística, energia, abastecimento de água, gás, cidades inteligentes, entre outros. Ao final, os dados ficam disponibilizados para composição de alarmes, analytics ou outras formas de monetização de dados.

“Existem soluções similares, porém não iguais no mercado. A solução em pauta se destaca pela velocidade e eficiência”, diz Zaima. A solução deu tão certo que já ganhou números altos para registrar seu sucesso. “Em agosto de 2020, batemos 1 milhão de chips vendidos”, conta.

Novas soluções

O chip multi-connect já começa a ganhar também produtos derivados. “Acabamos de lançar o Next Move Car, produto que transforma veículos comuns (leves, pesados e de duas rodas) em smart. A Drive On, que é a parceira no produto, entra com a plataforma, alinhado às competências da Algar Telecom com a alta capacidade de sinal do chip multi-connect, inteligência de dados e acesso ao mercado B2B graças ao relacionamento com sua ampla base de clientes”, informa Zaima Milazzo.

A solução, via assinatura mensal, é agnóstica, já que o cliente pode optar pela compra do dispositivo a ser plugado no veículo (via porta OBD ou CAN) e plataforma, ou utilizar seu próprio dispositivo e contratar apenas o serviço de

telemetria.

“Dá voz ao veículo e lhe conecta 24 horas por dia, empoderando o cliente. Há uma série de funções que podem ser acessadas de maneira simples via aplicativo ou web. Entre elas estão geolocalização em tempo real; controle de velocidade e alertas de excesso; status de peças e saúde do veículo; além de dados com foco em economia, com relatórios de consumo, custos e trajetórias das viagens”, diz.

Para 2021, os planos são para explorar comercialmente o chip multiconnect. O foco será em quatro segmentos B2B: seguradoras, frotistas, locadoras e concessionárias. Zaima antecipa que dentro desses públicos, há diferentes propostas de valor. Para as seguradoras e locadoras, por exemplo, o benefício é a possibilidade de precificação do serviço conforme o uso e o comportamento do usuário, gerando mais receita e menores custos.

“Essa solução é uma evolução do negócio de IoT dentro da Algar Telecom e certamente outras soluções irão surgir no nosso portfólio a partir do chip multi-connect”, finaliza.