Entidade neutra para medir potência do WiFi 6E outdoor, defende Connectoway

O uso outdoor da faixa de 6 GHz pelo WiFi 6E está em consulta pública na Anatel e, para o diretor de Negócios Corporativos da Connectoway, Paulo Frosi, o principal ponto é a escolha da entidade que vai controlar a potência de transmissão para evitar interferências, por meio do sistema AFC. Ele defende uma entidade neutra, ao invés de um dos fabricantes do sistema.

Preço em queda

PUBLICIDADE

Além da complementariedade com as redes 5G, o uso outdoor da faixa do WiFi 6E abre um leque de possibilidades de negócios para os ISPs. Muitos provedores estão trocando as ONUs e roteadores de seus clientes residências por aparelhos compatíveis com o WiFi 6. Isso está sendo possível por que os preços estão em queda desse tipo de aparelho, com custos entre 15% a 20% maiores que a tecnologia anterior, disse Frosi.

Segundo Frosi, mesmo em computadores que ainda não agreguem a tecnologia AX, é possível observar o aumento da velocidade da conexão, no limite do dispositivo. E isso, ressalta, ajuda na competitividade da empresa. Já no mercado corporativo, as aplicações do WiFi 6 estão mais estruturadas e a adoção avança mais, diz Frosi. “A Huawei, nossa parceira nessa tecnologia”, já dispõe de produtos comerciais testados e homologados”, observa.

Além do desenvolvimento de novas aplicações para o WiFi 6E, a Huawei começa a testar o WiFi 7, em seus centros de pesquisas. “A frequência que será usada é a mesma nas duas tecnologias, o que muda é a capacidade do rádio e a sofisticação dos equipamentos, por isso vão andar juntas”, completou.

A Consulta

A consulta pública foi lançada no dia 24 de novembro deste ano, com prazo de 60 dias. Ela pretende tomar subsídios visando a possibilidade de implementação de sistema de Coordenação Automatizada de Frequência (Automated Frequency Coordination – AFC), a fim de permitir o uso outdoor da faixa do WiFi 6 (5.925 a 7.125 MHz), ou partes dela.

Os questionamentos vão desde as condições de operação e critérios de proteção; a comunicação entre o sistema AFC e o ponto de acesso outdoor e a habilitação e o funcionamento do sistema AFC, além de outros subsídios não previstos no texto.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE