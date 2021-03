Engineering contrata ex-Accenture como novo diretor de operação

A consultoria Engineering nomeou Rodrigo Bricio como novo diretor de operações. O executivo teve sua última passagem na Accenture e nos últimos anos morou no Canadá, onde se dedicou a programas tecnológicos multiculturais entre países como México, Portugal, Noruega, Espanha e Brasil.

Bricio ficará na unidade de Belo Horizonte da companhia e será responsável pela área comercial e de entrega de soluções a partir da divisão de excelência industrial para os mercados de agronegócio, automotivo, mineração e metalurgia e transporte, assim como as ofertas de Indústria 4.0.

“Diante das novas exigências do mercado, que foram impactadas pela pandemia, o foco é apoiar as empresas na remodelagem de seus negócios visando as novas tendências, como o ESG – Environmental, Social and Governance (ambiental, social e governança, em português), que serão mandatórias nos próximos anos”, explica Rodrigo Bricio sobre sua chegada à companhia.

Com 25 anos de experiência à frente de iniciativas de TI e uma bagagem internacional de 15 anos, o executivo retorna ao país a convite da Engineering para explorar novos modelos de negócios nas empresas atendidas pela companhia. Engenheiro mecatrônico formado pela PUC-MG, Bricio passou os últimos 15 anos na Accenture. Antes, trabalhou na Gerdau e na Techbiz. (Com assessoria de imprensa)