Energia das Coisas auxilia a transformação digital nas residências

A HomeCarbon Energy Solutions lançou um app vinculado ao monitor inteligente de medição de energia. Com ele, o cliente passa a ser informado a respeito do consumo de energia. Segundo o diretor da HomeCarbon Energy Solutions, Rodrigo Lagreca, com o aplicativo, a energia deixa de ser invisível, ou seja, o consumidor consegue perceber o como acontece o consumo em tempo real.

O Energia das Coisas é desenvolvido desde 2017, quando o sistema de monitoramento foi instalado em fase de pré-testes em mais de 50 domicílios distribuídos em 06 concessionárias pelas cinco regiões do país. “É uma ferramenta que possibilita o engajamento do consumidor, pois a cada ato que faz em casa, como por exemplo ligar o chuveiro, o monitor acusa esse aumento de carga. Essa resposta rápida que o equipamento proporciona permite ao consumidor se envolver e entender os impactos que isso causa no bolso, ou seja na fatura que vem para ser paga”, explica o executivo

PUBLICIDADE

“Com as pessoas mais presentes em casa nesse ano, desenvolvendo trabalho no formato Home Office, as empresas se reestruturaram, apostando de forma rápida na transformação digital. E esse também foi o nosso maior objetivo, e nosso maior investimento, visando possibilitar uma maior comodidade, economia e controle ao consumidor”, enfatiza.

O aplicativo

Na tela inicial é apresentado a projeção de consumo no mês, com uma projeção de valor final já incluído os impostos e variação sobre a meta que o usuário se comprometeu a cumprir naquele período. Há também no menu, a parte “Saiba Mais sobre a Sua Conta”, onde o cliente tem todas as informações pertinentes as tarifas, encargos e impostos.

Ainda no menu, o cliente encontra Análise do Consumo, onde é apresentado um comparativo do valor projetado no mês atual comparado com o mês anterior. “O consumidor visualiza no APP ações de economia, onde de maneira rápida e simples, sugere-se formas para reduzir os gastos de energia, dicas e como implementá-las”, reforça Rodrigo.

O avanço dos smarts grids é um dos temas do 5X5Tec Summit, congresso promovido pelos portais Convergência Digitial, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside, que acontece entre os dias 7 a 11 de dezembro. O segmento de energia será debatido no dia 9, quarta-feira. Acesse aqui para se inscrever.

(com assessoria de imprensa).