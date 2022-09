Empresas de TI assinam acordo na WCIT para entrar em um mercado de US$ 25,2 bilhões

Assespro assinou memorando de entendimento com entidade do setor de TI da Malásia durante a edição 2022 do WCIT

A Assespro – Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação – assinou um protocolo de intenções com a Associação Nacional de Tecnologia da Malásia (Pikom) durante o 26º Congresso Mundial de Inovação e Tecnologia 2022 (WCIT 2022), que foi encerrado ontem, 15, em Penang, na Malásia.

O setor de tecnologia é um dos que mais crescem no mercado malaio, contribuindo atualmente com 19,1% do PIB do país (2019) e deve chegar a 22,6% até 2025. Segundo relatório da GlobalData Market Opportunity Forecasts, os gastos com TIC na Malásia chegarão a US$ 25,2 bilhões até 2023.

“Abrimos a possibilidade de acesso a um mercado gigantesco para as empresas brasileiras que é o da Malásia e da região Ásia-Pacífico”, comemora Italo Nogueira, presidente da Assespro Nacional.

Brasileiro assume vice-presidência da Witsa

Outro resultado positivo foi a escolha do vice-presidente da Federação Assespro, Robert Janssen, para o cargo de Deputy Chairman na Witsa (sigla em inglês para Aliança Mundial de Inovação, Tecnologia e Serviços), consórcio de associações da indústria de tecnologia da informação e comunicação cujos membros representam mais de 90% do mercado mundial de TICs no mundo.

“A nossa eleição é um reconhecimento de um trabalho que a gente vem fazendo no conselho diretor há mais de dois anos e reconhece também o Brasil no contexto mundial”, diz Janssen. Ele destaca que seu objetivo ao assumir o cargo é promover negócios além das fronteiras.

Mais sobre o evento

Os três dias de WCIT 2022 contaram com mais de 4.000 participantes de países registrados e mais de 200 palestrantes, com destaque para Douglas Comstock, diretor financeiro da Agência na Nasa, Vint Cerf, um dos criadores da internet; e Audrey Plonk, chefe da Divisão de Política de Economia Digital da OCDE.

A próxima edição do WCIT será realizada Kuching, capital do estado malaio de Sarawak. O Brasil sediou o evento pela primeira vez na América Latina, em 2016, com apoio da Assespro.

