Empresas de estações profissionais FSS devem solicitar filtros à Siga Antenado

Siga Antenado já opera com central de atendimento exclusiva para empresas FSS. A instalação de filtros em estações satelitais é necessária para mitigar riscos de interrupção do sinal de transmissão. Nem toda estação profissional tem direito à instalação, no entanto.

A chegada do 5G pode causar interferência em serviços satélites. Para mitigar riscos de interrupção de sinal das estações profissionais Fixed Satellite Services (FSS), que operam na faixa acima de 3.700 MHz, a Siga Antenado (Entidade Administradora da Faixa – EAF) criou uma central de atendimento para receber as solicitações de adequação dos equipamentos das empresas que utilizam FSS, de forma gratuita.

A operação é uma fase fundamental, que prevê a instalação gratuita de filtros nas estações profissionais que operam na Banda C, para que não haja risco de interrupção no sinal de transmissão. Mas não é toda empresa ou usuário FSS que pode requisitar atendimento. É preciso ter feito cadastramento prévio, encerrado há dois meses.

“Os filtros são posicionados em cada uma das antenas de estações profissionais que tenham sido devidamente cadastradas no banco de dados da Anatel até 20 de abril de 2022 e se utilizam do FSS (Fixed Satellite Services) acima da faixa de 3.700 MHz para prestar seus serviços”, explica Leandro Guerra, presidente da Siga Antenado.

Central de atendimento

Para a instalação, os usuários e prestadores de serviços FSS devem entrar em contato com a central de relacionamento da Siga Antenado, pelo telefone (81) 3419-5904 ou enviar um e-mail com os dados para atendimentofss@sigaantenado.com.br. Durante todo o processo, a Siga Antenado contará com estrutura necessária para atender às empresas com segurança, prontidão e equipe técnica qualificada.

As empresas que não tiverem providenciado o cadastro junto à Anatel conforme o prazo estabelecido anteriormente – 20 de abril de 2022 – não serão contempladas pela Siga Antenado nesse processo, conforme critérios estabelecidos pelo GAISPI – Grupo de Acompanhamento de Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência da faixa de 3.625 a 3.700 MHz, responsável por disciplinar e fiscalizar a aplicação dos recursos pela EAF. Essas empresas deverão buscar outras medidas que se façam necessárias para a mitigação de eventuais interferências, por conta própria.

A Siga Antenado (Entidade Administradora da Faixa – EAF) é uma associação sem fins lucrativos constituída pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, compradoras da faixa de 3,5 GHz, para operacionalizar as iniciativas necessárias para atendimento dos compromissos assumidos na licitação.

Atendimento FSS

Central Siga Antenado FSS: (81) 3419-5904

E-mail: atendimentofss@sigaantenado.com.br

