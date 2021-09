O crescimento dos ataques cibernéticos tem impulsionado o ecossistema de cybertechs no Brasil e no mundo. De 2013 a 2021, o setor recebeu US$ 388 milhões em investimentos só no país, sendo que US$ 282 milhões desse total, ou seja, mais de 70%, foram aportados nos últimos dois anos. É o que mostra o Inside Cybertech Report, relatório produzido pela plataforma de inovação aberta Distrito, com apoio da Cisco.

Leia a matéria completa no Digital Money Informe