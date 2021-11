Empresas apresentam projetos de WiFi com soluções do Facebook

A WCS, provedor de internet voltado para o mercado corporativo e que está implantando pontos de WiFi livres em São Paulo, usa tecnologia do grupo Meta para levar um acesso mais rápido aos cidadãos. É o que explica Eduardo Coutinho, diretor executivo de Vendas e Marketing da empresa, em participação no Futurecom Digital Week, nesta segunda-feira, 8.

Segundo Coutinho, a opção pelo Express WiFi no programa de acesso público foi pela possibilidade que a solução oferece de criação de comunidades e aproximar o mundo, além da segurança e facilidade aos usuários de conexão ao WiFi livre. A solução também oferece monetização por meio de anúncios em plataforma simples e escalável. A plataforma permite a rápida configuração do acesso e de autenticação, além da homogeneidade de todos os sistemas. “Os relatórios analíticos gerados pela plataforma ajudam a identificar problemas no sistema”, disse.

PUBLICIDADE

O diretor da WCS afirma que pretende expandir o uso dessa tecnologia para outras cidades e levar a internet para mais pessoas, contribuindo com a inclusão digital. “A próxima etapa dessa jornada é a monetização da rede, por meio da inserção de anúncios”, disse.

Mas, além do Express WiFi, a WCS vai usar a tecnologia Telegraph do Facebook, de levar a internet pelo ar para a icônica Avenida Paulista e oferecer conectividade redundante aos clientes corporativos e pontos de acessos de WiFi ao longo da avenida. De acordo com Coutinho, essa solução supera os principais desafios de levar fibra ópticas a algumas regiões densas, como a colocação do cabo, que acaba demorada e custa mais.

A Telegraph usa transmissores em postes de rua e telhados para criar uma rede distribuída para oferecer conectividade de alta velocidade confiável para residências e empresas. Além de levar a tecnologia para outras localidades de São Paulo.

Já a Intelbras apresentou a nova linha de roteadores corporativos, que traz a nova função que libera o acesso à rede por meio de um follow no Instagram. Segundo Carlos Reich, gerente de Produto e Negócios da fabricante afirma que a solução Business Fi é revolucionária e vai ajudar no desenvolvimento do pequeno negócio, que passa a ganhar notoriedade na rede social. “A solução foi lançada há três meses e tem alcançado grande sucesso”, disse.

A apresentação das iniciativas de conectividade da internet foi mediada por Daniel Melo, gerente de parceiros na Meta, novo nome do grupo Facebook. Ele afirmou que a empresa está aberta a novas parcerias.

PUBLICIDADE