Empresa de soluções em IoT expande rede LoRa para os EUA

Kore, empresa de criação de soluções em IoT para diversos segmentos, chega aos EUA por meio de parceria com a operadora Everynet

A Kore, empresa de criação de soluções em IoT para diversos segmentos, vai expandir sua rede LoRa para os Estados Unidos. A ação é uma parceria internacional com a Everynet, maior operadora do mundo em redes LoRaWAN.

Segundo o estudo Transforma Insights, em 2025, 358 milhões de dispositivos de Massive IoT existirão nos EUA e serão mais de 2 bilhões em todo o mundo. Foi com base nesse cenário que a Kore tomou a decisão de expandir sua rede.

“Nosso relacionamento com a Everynet começou há cerca de três anos, no Brasil, e estamos trazendo essa vivência e esses aprendizados para os EUA à medida que a rede LoRa começa a amadurecer neste país”, afirma o presidente e CEO da Kore, Romil Bahl.

“Embora a maioria das pessoas pense na Kore como líder global e independente em IoT, a realidade é que também integramos redes satelitais e incluímos redes usando frequências não licenciadas como LoRa”, explica o executivo.

Eficiência

A parceria entre Kore e Everynet pode, por exemplo, oferecer às concessionárias de água meios de operar, manter e monetizar um sistema de distribuição eficiente. A união das duas empresas também permitirá aos usuários norte-americanos acesso à plataforma Kora, desenvolvida no Brasil. Segundo a Kore, por meio dela a implementação da rede LoRa pelos clientes se torna mais rápida e simples, facilitando a gestão dos devices e das mensagens; e a plataforma conta também com um rico conjunto de API’s que facilita muito a implementação das aplicações em IoT.

“Os clientes da Kore nos EUA terão a oportunidade de aproveitar as vantagens da nova rede LoRaWAN que a Everynet está construindo atualmente por lá. Isso coincide com o iminente desligamento do 2G e 3G, à medida que os clientes IoT criam planos de migração que aproveitam a conectividade de menor complexidade para casos de uso IoT mais simples”, diz Sergio Souza, VP da Kore TM Data.

“O LoRaWAN oferece aos clientes opções de conectividade IoT que garantem que a transição do 2G para o 3G seja perfeita. A LoRaWAN também está ganhando terreno devido ao longo alcance, longa duração de baterias, e possibilidade de reduzir substancialmente o custo dos projetos”, ressalta Souza.

A Everynet acredita que sua infraestrutura LoRaWAN esteja em 36 cidades e 100 pontos de logística dos Estados Unidos até o final de novembro de 2021. Kore e Everynet têm um histórico de três anos de parceria. As empresas implementaram diversas soluções para medição de gás, medição de água, e monitoramento de ativos para empresas, indústrias e municípios. (com assessoria de imprensa).