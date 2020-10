Empresa de IoT recebe aporte da KPTL e da Wayra

A ATIVA Soluções, de Santa Rita do Sapucaí, no Vale da Eletrônica (MG), atua em verticais como Saneamento, Energia Elétrica, Óleo e Gás, Telecom e Agronegócio com tecnologia de ponta para monitoramento remoto

A gestora KPTL, por meio do Fundo Criatec 3, realizou, juntamente com a Wayra, hub de inovação aberta da Vivo no Brasil e da Telefônica no mundo, aporte na Ativa Soluções. A empresa mineira é especializada em fornecer soluções de internet das coisas (IoT, na sigla em inglês) de monitoramento e gestão a infraestrutura instalada em empresas remotamente. O valor não foi revelado.

Atualmente, a ATIVA Soluções tem 62 funcionários e mais de 1 milhão de equipamentos em atividade por todo o Brasil e até mesmo em países como Estados Unidos, México e Chile. Seus sistemas estão segmentados em verticais como: Saneamento, Energia Elétrica, Óleo e Gás, Telecomunicações, Transportes, Meio Ambiente, Agronegócio, Educação e Saúde. Entre os principais clientes estão empresas líderes em seus segmentos, como Vivo, que lançou recentemente o Vivo Clima Inteligente, BRK Ambiental, NEOENERGIA, Hyundai Rotem Brasil, CAF e CPFL.

O grande diferencial da ATIVA Soluções é combinar o hardware robusto e resistente a uma plataforma de gestão eficaz em tempo real, ambos desenvolvidos internamente. Conectados à infraestrutura e ao maquinário dos clientes, os equipamentos desenvolvidos pela empresa realizam desde a coleta de dados podendo até agir no equipamento à distância, automatizando da sua operação.

Adaptáveis, estes equipamentos conectam-se automaticamente ao Sollus, o software de gestão da ATIVA Soluções. Com ele, configura-se os equipamentos remotamente, e é possível realizar a transmissão, processamento, análise e apresentação dos dados captados pelos sensores por meio de uma página web totalmente amigável e fácil de usar.