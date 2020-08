Emissoras querem espectro para a TV 3.0

As TVs abertas alegam que precisarão de mais canais para implementar a nova tecnologia que virá com a TV 3.0

As emissoras de TV abertas não querem ser esquecidas pela Anatel, em sua proposta de formulação de novo regulamento de uso de espectro (RUE). Conforme o fórum SBTVD (Sistema Brasileira de TV digital), foi lançada em julho deste ano uma chamada pública em âmbito nacional e internacional para que os interessados apresentem as suas tecnologias ao novo sistema de broadcast, conhecido como TV 3.0 que as emissoras querem implantar no Brasil. Conforme o fórum, esse novo sistema deve trazer novos modelos de negócios para a TV aberta e demandará uma nova engenharia.

Segundo a entidade, essa evolução tecnológica da TV aberta irá demandar o uso de novos canais, o que pode criar grandes desafios para a próxima migração tecnológica da TV, visto que a radiodifusão tem perdido espectro para as telecomunicações, desde que os sinais foram digitalizados. Os radiodifusores argumentam que é “premente e necessário garantir a plena disponibilidade de todo o seu espectro, de forma ágil e sem quaisquer dificuldades”. Revindicam, assim, que esse tema não deva ser esquecido pela agência reguladora quando estiver elaborando o novo regulamento.

