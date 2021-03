Embratel lança versão atualizada do Portal Analytic para solução Wi-Fi Seguro

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Embratel lançou nesta semana a nova versão do Portal Analytics para o serviço WiFi Seguro, solução de segurança em rede wireless para empresas. A ferramenta permite mais ampla visualização da rede e de seu uso, o que facilita a percepção de padrões de comportamento dos usuários. A Embratel mantém as configurações da solução atualizadas de forma automática em Nuvem.

O destaque da nova versão é a funcionalidade de Análise de Presença, que fornece ao cliente corporativo informações como o tempo de permanência, a amostragem de público passante e entrante, e a porcentagem de visitantes recorrentes. Os dados são obtidos de maneira agregada a partir dos dispositivos que possuem conexão wireless e passam perto do estabelecimento.

O WiFi Seguro possibilita a criação de redes específicas para funcionários e visitantes, separando o tráfego e melhorando a segurança da rede. Com isso, as companhias conseguem estipular regras de utilização para estabelecer políticas de privacidade, tempo de navegação e limite da banda.

Os níveis de segurança das conexões são definidos por meio do controle de aplicações, filtros de conteúdo web com mais de 80 categorias de sites e mais de 2 mil aplicações conhecidas. Além disso, a solução utiliza detecção de intrusos e sistema firewall.

No momento da autenticação para acesso, é possível criar páginas de login personalizadas. Para isso, é preciso fazer a autenticação pelas redes sociais ou por registro direto na plataforma. Os campos cadastrais são personalizados, bem como o tempo de sessão e renovação. A solução suporta até 50 usuários por ponto de acesso e pode ser instalada em qualquer link de internet disponível no mercado. (Com assessoria de imprensa)