Embratel lança solução que encontra brechas na segurança de dados

A solução Gestão de Vulnerabilidade realiza varreduras e forma um relatório com as vulnerabilidades encontradas e seus respectivos impactos ao negócio

A Embratel lançou a solução Gestão de Vulnerabilidade para gerenciamento de suscetibilidades que colocam em risco os dados e o ambiente digital das empresas. A oferta visa evitar vazamentos de informações e acesso indevido a dados confidenciais armazenados nos dispositivos da infraestrutura.

“A Gestão de Vulnerabilidade Embratel ajuda a encontrar brechas na segurança e fornece informações para que o cliente possa trabalhar na mitigação”, afirmou Mário Rachid, Diretor-Executivo de Soluções Digitais da Embratel. A solução atende a empresas de grande a pequeno porte.

A oferta permite a adoção de um ciclo de varreduras com frequência determinada pelo cliente. Depois, as empresas podem consultar relatórios para acompanhamento das vulnerabilidades encontradas. Com base nisso, é possível criar planos para diminuir riscos no ambiente digital em dispositivos internos ou externos da empresa. A Embratel disponibiliza o uso da solução em nuvem, por meio de um portal web que permite o agendamento e execução dos eventos de forma remota.

Os mecanismos de identificação avaliam diversos fatores dos dispositivos de infraestrutura. Isso inclui o uso de algoritmos de criptografia fracos, configurações e protocolos não seguros, serviços com falhas de segurança e falta de atualizações. A empresa pode acompanhar o monitoramento e análise de ocorrências pelo portal web, que contém histórico das vulnerabilidades encontradas.

Após identificar a vulnerabilidade, a solução a classifica e categoriza de acordo com o risco que representa e aponta eventuais impactos no negócio. Gráficos ajudam a analisar a evolução das vulnerabilidades do ambiente assim como da resolução. A Gestão de Vulnerabilidade também compara as verificações para analisar as alterações ocorridas no ambiente.

O lançamento segue na esteira de outros produtos da Embratel focados na segurança de negócios. Este ano, por exemplo, a empresa trouxe ao mercado uma solução de segurança com biometria. A Embratel também lançou consultoria em LGPD para pequenas empresas e ampliou sua parceria com a empresa de cibersegurança do México, Scitum TELMEX. (Com assessoria de imprensa)