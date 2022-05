Embratel lança solução de segurança para ambientes físicos e virtuais

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Embratel lança solução de segurança para servidores físicos, virtuais ou em Nuvem: o Embratel EDR (Endpoint Defense and Response). O objetivo é fornecer mais proteção para que vírus sejam combatidos e não consigam entrar nos sistemas durante ataques cibernéticos. O Embratel EDR vai atuar dentro e fora da rede dos clientes, seja para implementar o home office ou para migrar os serviços para a nuvem.

A oferta dispõe de ferramentas integradas, que vão além do antivírus tradicional, e possui capacidade de detectar previamente eventuais situações ameaçadoras para a infraestrutura. Fazem parte do Embratel EDR funcionalidades como anti-ransomware, antivírus, filtro de conteúdo, criptografia, prevenção de perda de dados, controle de aplicações e de dispositivos periféricos.

Funcionalidades

Com o anti-ransomware e antivírus, o Embratel EDR identifica e coíbe imediatamente o ataque. A solução analisa o comportamento das ameaças detectadas nos sistemas e aplicações. Também atua para a segurança não ser comprometida, bloqueando e isolando a rede, quando o ativo está sofrendo tentativa de ataques. Dessa forma, a solução evita que demais dispositivos sejam atacados.

O filtro de conteúdo, com um efetivo controle web, realiza o bloqueio de acessos indevidos de sites e aplicações que não atendam às políticas internas das empresas, fornecendo proteção durante a navegação e aos arquivos acessados pelos funcionários. Aplicativos não permitidos pelas companhias são impedidos de serem executados nas estações de trabalho dos usuários.

A funcionalidade de Data Loss Prevention auxilia na prevenção da perda e vazamento de arquivos e informações por meio do monitoramento e restrição de transferência e extração de dados sensíveis. A oferta permite o uso de criptografia nos arquivos para proteger informações, mitigando riscos de roubos de dados. Ainda, a solução oferece o controle de dispositivos removíveis periféricos, como mouses, fones e outros, que também podem ser invadidos.

Plataforma única

O Embratel EDR disponibiliza um painel de controle para facilitar a gestão das funcionalidades, com a instalação de um agente único em todos os equipamentos. Com isso, não é necessário que o cliente tenha diversas interfaces para fazer a gestão de cada dispositivo. Por meio do painel, é possível gerenciar quais softwares poderão ser executados nos dispositivos presentes na rede e acessados pelos colaboradores, controlando a execução de aplicações sensíveis.

Além de ter a instalação facilitada, com plataforma única de segurança para as companhias, a oferta conta com suporte especializado da Embratel.

